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14:57   7 Июня 2020
Политика

Нетаньяху призвал ввести "парализующие санкции" в отношении Ирана

Нетаньяху призвал ввести "парализующие санкции" в отношении Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал международное сообщество ввести "парализующие санкции" в отношении Ирана.

Соответствующее заявление премьер сделал на еженедельном заседании правительства еврейского государства. Глава правительства страны пообещал, что не допустит создания Тегераном ядерного оружия. По словам Нетаньяху, Иран неоднократно нарушал свои обязательства перед международным сообществом. Он считает, пришло время, чтобы поддержать политику Соединенных Штатов и ввести "парализующие" экономические ограничения. 

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Автор: Юлия Яковлева
#иран #израиль #нетаньяху

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