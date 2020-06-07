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14:53   7 Июня 2020
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Британские СМИ сообщили о переезде Сергея и Юлии Скрипаль в Новую Зеландию

Британские СМИ сообщили о переезде Сергея и Юлии Скрипаль в Новую Зеландию

Британское издание The Sunday Times сообщило, что осужденный в РФ за шпионаж бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия переехали в Новую Зеландию и живут там под новыми именами.

По данным от высокопоставленного источника издания, для переезда были оформлены все необходимые документы. Сообщается, что они получили "помощь для начала новой жизни". Как отмечается в статье ТАСС, ранее британские СМИ сообщали, что Скрипалей могут переселить в Австралию, Канаду, Новую Зеландию или США.

The Sunday Times предполагает, что они скорее всего проведут остаток жизни в этой стране. Переселенцы не будут контактировать с прессой и своими родными.

В марте 2018 года Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери. Лондон поспешил связать этот инцидент с Москвой. Кремль отвергает свою причастность к этому инциденту. Как отмечает ФАН, ситуация с отравлением могла быть создана для оказания давления на Россию.

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Автор: Руслан Неглинный
#новая зеландия #переезд #скрипаль

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