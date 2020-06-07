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14:12   7 Июня 2020
Армия

СМИ сообщили о скором визите главы ПНС Ливии Сарраджа в Россию

СМИ сообщили о скором визите главы ПНС Ливии Сарраджа в Россию

Глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж планирует прибыть в Россию в ближайшее время, пишут СМИ.

Саррадж готовится отправиться в Москву в ближайшие часы, передает РИА Новости сообщение телеканала Al-Arabiya. Также ранее появилась информация, что визит в РФ готовит и глава Палаты представителей Ливии в Тобруке Агила Салех.

Салех совместно с командующим Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром вчера прибыл в Египет, где делегация провела переговоры с главой государства Абдель Фаттахом ас-Сиси в Каире. Египетский лидер заявил о необходимости внутриливийского диалога под эгидой ООН.

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Автор: Ирина Большунова
#москва #россия #ливия #пнс #саррадж

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