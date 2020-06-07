ФНС: самозанятые получили более 8,5 млрд рублей налогового капитала

Более 700 тыс. человек в приложении "Мой налог" получили начисление налогового капитала общей суммой более 8,5 млрд рублей, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров.

ФНС ранее получила поручение начислить средства, которые идут на уплату налогов.

Президент России Владимир Путин анонсировал специальную кредитную программу для поддержки занятости в пострадавших от коронавируса областях. Она стартовала 1 июня и предполагает для самозанятых возврат налога на доход, которые они уплатили за 2019 год. Также для самозанятых предусмотрено получение налогового капитала в размере одного МРОТ, который сейчас составляет 12 130 рублей. Благодаря денежной поддержке они могут оплатить налоги за текущий год.