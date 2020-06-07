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13:28   7 Июня 2020
Экономика

Китай остановил прием долговых платежей в рамках помощи развивающимся странам

Китай остановил прием долговых платежей в рамках помощи развивающимся странам

Правительство КНР остановило прием платежей по обслуживанию долга от 77 развивающихся стран в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщается в Белой книге "Борьба с COVID-19: действия Китая", которая опубликована 7 июня.

В рамках инициативы G20 по приостановлению долговых платежей Китай объявил о помощи развивающимся странам и временно не будет принимать платежи. Также правительство страны планирует расширить помощь для африканских государств.

КНР обещает странам Африки посильное содействие, учитывая, что в 50 странах и Африканском союзе работают группы экспертов, которые помогают бороться с распространением вируса, передает ТАСС

Белая книга "Борьба с COVID-19 действия Китая" опубликована пресс-канцелярией Госсовета КНР 7 июня. Документ вмещает в себя подробное описание действий правительства для борьбы с пандемий с 27 декабря 2019.

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Автор: Руслан Неглинный
#китай #госдолг #пандемия

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