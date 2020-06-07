Спекуляции «Альянса врачей» на передаче пяти ИВЛ не выдержали сравнительного анализа

«Альянс врачей» Анастасии Васильевой продолжает нагнетать панику вокруг эпидемии коронавируса в России. На этот раз организация зацепилась за передачу пяти аппаратов ИВЛ из больницы в Свердловской области в местную частную клинику, которая якобы оказывает дорогостоящие услуги.

Пост о передаче техники из ГАУЗ СО «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн» в ООО «УГМК-Здоровье» появился на странице отделения «Альянса врачей» в Екатеринбурге. В публикации отмечалось, что госучреждение передает пять аппаратов ИВЛ в частную «VIP-клинику», подразумевая, видимо, что цены на услуги в этой компании будут серьезно завышены, а услуги будут оказываться «по высшему разряду».

Публикацию сопровождал скриншот приказа, а после появилась и ссылка на него. Согласно документу, государственный госпиталь действительно передал пять аппаратов ИВЛ в частную клинику. Однако сравнительный анализ цен на услуги разных частных клиник в ряде городов России показал, что цены в свердловской «VIP»-клинике не сильно отличаются от других частных организаций, поэтому играть на ее «особенности» альянс не может.

Для наглядности необходимо показать цены в частных клиниках нескольких городов. Для примера возьмем Москву и Петербург, а также «УГМК-Здоровье» в Свердловской области, куда передали аппараты ИВЛ. Так, в последней стоимость осмотра у врача-кардиолога колеблется от 1,8 тысячи до трех тысяч рублей.

За прием у аналогичного специалиста в клинике «МедЛаб» в Санкт-Петербурге пациенту придется также отдать в среднем две тысячи рублей.

В столице за прием у врача-кардилога в многопрофильном медицинском холдинге «СМ-клиника» кардиолог также запросит с пациента почти две тысячи рублей.

Сравнительный анализ цен показал, что «прайс» на услуги специалистов в частных клиниках Москвы и Петербурга не сильно отличается от стоимости консультации в учреждении Свердловской области. В связи с этим утверждение альянса о том, что частная клиника под Екатеринбургом оказывает «VIP-услуги» не соответствует действительности.

Также нелогично выглядит заявление организации о передаче аппаратов ИВЛ из одной организации в другую. Сам факт дарения «Альянс врачей» преподносит как нечто из ряда вон, хотя, как показала практика, во время эпидемии коронавируса посильная помощь одной организации другой стала частым явлением и продемонстрировала всеобщую сплоченность перед лицом угрозы.

Так, в сети можно найти множество сообщений о передаче тех же аппаратов ИВЛ как в частные клиники, так и в городские учреждения, как между собой, так и от меценатов. Например, в том же Екатеринбурге больнице, где находились коронавирусные больные, подарили несколько аппаратов ИВЛ. Помощь организовал бизнесмен Геннадий Черных. В Омской области правоохранительные органы и частные клиники помогли региональным больницам с закупкой техники для искусственной вентиляции легких. За посильную помощь их поблагодарил губернатор края Александр Бурков.

В Сочи частная клиника передала аппарат ИВЛ в государственную больницу.

Иными словами, российские медучреждения продемонстрировали пример единства и взаимопомощи во время эпидемии коронавируса, снабжая друг друга техникой, СИЗ и другими необходимыми вещами. Очевидно, что «Альянс врачей» попытался спекулировать и эксплуатировать незнание граждан данных фактов. В очередной попытке «раздуть из мухи слона» организация Васильевой лишь снова подтвердила свой статус не медицинской структуры, а сборища непрофессионалов и манипуляторов.