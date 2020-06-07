Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
"Интерфакс" назвал возможные сроки возобновления международного авиасообщения в РФ

"Интерфакс" назвал возможные сроки возобновления международного авиасообщения в РФ

 Спекуляции «Альянса врачей» на передаче пяти ИВЛ не выдержали сравнительного анализа

Спекуляции «Альянса врачей» на передаче пяти ИВЛ не выдержали сравнительного анализа
Нетаньяху призвал ввести "парализующие санкции" в отношении Ирана

Нетаньяху призвал ввести "парализующие санкции" в отношении Ирана

 ФНС: самозанятые получили более 8,5 млрд рублей налогового капитала

ФНС: самозанятые получили более 8,5 млрд рублей налогового капитала
Газовые споры и недоверие могут изменить военный баланс НАТО в ЕС

Газовые споры и недоверие могут изменить военный баланс НАТО в ЕС

 Плоды пирровой победы Трампа в нефтяной войне достались России

Плоды пирровой победы Трампа в нефтяной войне достались России
"Интерфакс" назвал возможные сроки возобновления международного авиасообщения в РФ

"Интерфакс" назвал возможные сроки возобновления международного авиасообщения в РФ

 Спекуляции «Альянса врачей» на передаче пяти ИВЛ не выдержали сравнительного анализа

Спекуляции «Альянса врачей» на передаче пяти ИВЛ не выдержали сравнительного анализа
Нетаньяху призвал ввести "парализующие санкции" в отношении Ирана

Нетаньяху призвал ввести "парализующие санкции" в отношении Ирана

 ФНС: самозанятые получили более 8,5 млрд рублей налогового капитала

ФНС: самозанятые получили более 8,5 млрд рублей налогового капитала
Газовые споры и недоверие могут изменить военный баланс НАТО в ЕС

Газовые споры и недоверие могут изменить военный баланс НАТО в ЕС

 Плоды пирровой победы Трампа в нефтяной войне достались России

Плоды пирровой победы Трампа в нефтяной войне достались России
14:44   7 Июня 2020
Россия

Спекуляции «Альянса врачей» на передаче пяти ИВЛ не выдержали сравнительного анализа

Спекуляции «Альянса врачей» на передаче пяти ИВЛ не выдержали сравнительного анализа

«Альянс врачей» Анастасии Васильевой продолжает нагнетать панику вокруг эпидемии коронавируса в России. На этот раз организация зацепилась за передачу пяти аппаратов ИВЛ из больницы в Свердловской области в местную частную клинику, которая якобы оказывает дорогостоящие услуги.

Пост о передаче техники из ГАУЗ СО «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн» в ООО «УГМК-Здоровье» появился на странице отделения «Альянса врачей» в Екатеринбурге. В публикации отмечалось, что госучреждение передает пять аппаратов ИВЛ в частную «VIP-клинику», подразумевая, видимо, что цены на услуги в этой компании будут серьезно завышены, а услуги будут оказываться «по высшему разряду».

Спекуляции «Альянса врачей» на передаче пяти ИВЛ не выдержали сравнительного анализа Публикацию сопровождал скриншот приказа, а после появилась и ссылка на него. Согласно документу, государственный госпиталь действительно передал пять аппаратов ИВЛ в частную клинику. Однако сравнительный анализ цен на услуги разных частных клиник в ряде городов России показал, что цены в свердловской «VIP»-клинике не сильно отличаются от других частных организаций, поэтому играть на ее «особенности» альянс не может.

Для наглядности необходимо показать цены в частных клиниках нескольких городов. Для примера возьмем Москву и Петербург, а также «УГМК-Здоровье» в Свердловской области, куда передали аппараты ИВЛ. Так, в последней стоимость осмотра у врача-кардиолога колеблется от 1,8 тысячи до трех тысяч рублей.

Спекуляции «Альянса врачей» на передаче пяти ИВЛ не выдержали сравнительного анализа   За прием у аналогичного специалиста в клинике «МедЛаб» в Санкт-Петербурге пациенту придется также отдать в среднем две тысячи рублей.

Спекуляции «Альянса врачей» на передаче пяти ИВЛ не выдержали сравнительного анализа В столице за прием у врача-кардилога в многопрофильном медицинском холдинге «СМ-клиника» кардиолог также запросит с пациента почти две тысячи рублей.

Спекуляции «Альянса врачей» на передаче пяти ИВЛ не выдержали сравнительного анализа

Сравнительный анализ цен показал, что «прайс» на услуги специалистов в частных клиниках Москвы и Петербурга не сильно отличается от стоимости консультации в учреждении Свердловской области. В связи с этим утверждение альянса о том, что частная клиника под Екатеринбургом оказывает «VIP-услуги» не соответствует действительности.

Также нелогично выглядит заявление организации о передаче аппаратов ИВЛ из одной организации в другую. Сам факт дарения «Альянс врачей» преподносит как нечто из ряда вон, хотя, как показала практика, во время эпидемии коронавируса посильная помощь одной организации другой стала частым явлением и продемонстрировала всеобщую сплоченность перед лицом угрозы.

Так, в сети можно найти множество сообщений о передаче тех же аппаратов ИВЛ как в частные клиники, так и в городские учреждения, как между собой, так и от меценатов. Например, в том же Екатеринбурге больнице, где находились коронавирусные больные, подарили несколько аппаратов ИВЛ. Помощь организовал бизнесмен Геннадий Черных.Спекуляции «Альянса врачей» на передаче пяти ИВЛ не выдержали сравнительного анализа В Омской области правоохранительные органы и частные клиники помогли региональным больницам с закупкой техники для искусственной вентиляции легких. За посильную помощь их поблагодарил губернатор края Александр Бурков.

Спекуляции «Альянса врачей» на передаче пяти ИВЛ не выдержали сравнительного анализа   В Сочи частная клиника передала аппарат ИВЛ в государственную больницу.

Спекуляции «Альянса врачей» на передаче пяти ИВЛ не выдержали сравнительного анализа Иными словами, российские медучреждения продемонстрировали пример единства и взаимопомощи во время эпидемии коронавируса, снабжая друг друга техникой, СИЗ и другими необходимыми вещами. Очевидно, что «Альянс врачей» попытался спекулировать и эксплуатировать незнание граждан данных фактов. В очередной попытке «раздуть из мухи слона» организация Васильевой лишь снова подтвердила свой статус не медицинской структуры, а сборища непрофессионалов и манипуляторов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Саида Габиева
#васильева #альянс врачей #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...