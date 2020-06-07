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Инфекционист Малинникова оценила последствия снятия ограничений по коронавирусу в РФ

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13:22   7 Июня 2020
Общество

Инфекционист Малинникова оценила последствия снятия ограничений по коронавирусу в РФ

Инфекционист Малинникова оценила последствия снятия ограничений по коронавирусу в РФ

Нужно быть готовыми к любому сценарию развития ситуации в стране, если режим ограничений будет ослаблен, считает главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова.

Было продумано постепенное ослабление ограничительных мер, принятых в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В Министерстве здравоохранения надеются, что эти шаги не приведут к ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки в стране. Однако нужно всегда оставаться готовыми к любой ситуации, сказала Малинникова.

Жители Москвы с 1 июня могут прогуливаться и заниматься спортом на улице — власти столицы ослабили ряд ограничительных мер, которые были приняты для нераспространения коронавируса. Также москвичам будет разрешено свободное посещение парков и зеленых территорий.

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Автор: Юлия Яковлева
#пандемия

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