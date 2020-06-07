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 Евросоюз собирается привлечь 2,4 млрд евро для производства антикоронавирусных вакцин

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13:16   7 Июня 2020
Политика

Евросоюз собирается привлечь 2,4 млрд евро для производства антикоронавирусных вакцин

Евросоюз собирается привлечь 2,4 млрд евро для производства антикоронавирусных вакцин

Страны Европейского союза планируют создать чрезвычайный фонд, средства из которого будут выделяться на разработку и производство вакцин от нового коронавируса. Это произойдет в скором времени, пишут СМИ.

В фонд привлекут около 2,4 млрд евро. Ресурсы в будущем направят на производство соответствующих медицинских препаратов, которые пока не созданы, пишет БФМ.РУ.

Планам по созданию фонда предшествовала позиция ряда европейских государств, включая Францию и ФРГ, которые заявили о необходимости ускорить процесс переговоров с компаниями из фармацевтической отрасли. Также глава Sanofi Пол Хадсон говорил, что у США есть приоритет в получении не созданной пока вакцины от COVID-19.

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Автор: Кристина Мокроусова
#ес #вакцина #коронавирус

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