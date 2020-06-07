Евросоюз собирается привлечь 2,4 млрд евро для производства антикоронавирусных вакцин

Страны Европейского союза планируют создать чрезвычайный фонд, средства из которого будут выделяться на разработку и производство вакцин от нового коронавируса. Это произойдет в скором времени, пишут СМИ.

В фонд привлекут около 2,4 млрд евро. Ресурсы в будущем направят на производство соответствующих медицинских препаратов, которые пока не созданы, пишет БФМ.РУ.

Планам по созданию фонда предшествовала позиция ряда европейских государств, включая Францию и ФРГ, которые заявили о необходимости ускорить процесс переговоров с компаниями из фармацевтической отрасли. Также глава Sanofi Пол Хадсон говорил, что у США есть приоритет в получении не созданной пока вакцины от COVID-19.