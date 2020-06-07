Спасатели откачали более 1,7 тысячи кубометров топлива из реки после аварии в Норильске

Сотрудники МЧС откачали 1714 кубометров водотопливной смеси после происшествия в Норильске, сообщил заместитель главы МЧС Александр Чуприян.

Спасатели вывезли в особые хранилища 50 тысяч кубометров загрязненных почв по состоянию на 7 июня. Большая часть территории была обработана 1800 килограммами сорбентов. Очищена береговая линия длиной 20 километров, сообщает Федеральное агентство новостей.

"Прошедшие сутки показали, что объемы выполненных работ значительно больше, чем во все предыдущие дни, — констатировал заместитель главы ведомства Александр Чуприян. — 853 кубометра смеси собрано за вчерашние сутки, что примерно равно собранному за все предыдущее время".

Численность спасательной группы составляет 500 человек, на очищаемой территории задействовано 200 единиц спецтехники. Росприроднадзор проводит постоянный мониторинг экологической ситуации. Темпы устранения аварийных последствий увеличиваются, отметил вице-президент "Норникеля" Николай Уткин.

"Для персонала организовано и питание, и отдых, чтобы люди были сыты, одеты и комфортно работали в круглосуточном режиме, — рассказал он. — На сегодня мы набрали максимальный темп".

Специалисты МЧС, Морская спасательная служба, "Транснефть" и "Газпром нефть" получили благодарность от вице-президента Николая Уткина за своевременно оказанную помощь.

"У них большой опыт "боевой" операционной работы, — констатировал Уткин, — и они сегодня его демонстрируют".

Половина топлива общей массой 13 тонн уже откачана в резервные баки. Тщательные проверки с привлечением независимых экспертов проводятся по всему предприятию. Разработано два проекта экологической поддержи флоры и фауны региона.