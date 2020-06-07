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Спасатели откачали более 1,7 тысячи кубометров топлива из реки после аварии в Норильске
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12:56   7 Июня 2020
Общество

Источник раскрыл подробности снятия ограничений в Москве

Источник раскрыл подробности снятия ограничений в Москве

Отмену ограничительных мер, действующих в Москве из-за пандемии нового коронавируса, планируется провести в два этапа с 10 и 15 июня.

Электронные пропуска могут исчезнуть на финальной стадии. Кроме того, мэрия рассматривает возможность постепенного открытия парикмахерских и кафе с соблюдением всех санитарных норм, а также отказ от графика прогулок граждан, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Столичный градоначальник Сергей Собянин говорил, что график дальнейшего снятия ограничений будет подготовлен к 8 июня. По его словам, в пользу более радикальных шагов говорит положительная динамика выявления новых случаев COVID-19.

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Автор: Кристина Мокроусова
#москва #ограничения #пандемия #коронавирус #COVID-19

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