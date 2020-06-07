Украинские послы опозорили себя сравнением кризиса в стране и конфликта в Кувейте

Украинские дипломаты Владимир Толкач и Владимир Цыбульник опозорились очередным антироссийским заявлением о репарациях, которые РФ "обязана" выплатить Незалежной за так называемую "военную агрессию".

По словам бывших послов, Москва "обязана" не только возместить ущерб от так называемой "военной агрессии", но и заплатить Незалежной средства для восстановления мирной жизни.

Толкач попытался провести аналогию между ситуацией на Украине и конфликтом между Ираком и Кувейтом 1990 года. Бывший украинский посол, видимо, не очень хорошо разбирается в истории и не догадывается, что такими заявлениями он проявляет свою некомпетентность, передает "Русская Весна".