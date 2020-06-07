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Инфекционист Малинникова оценила последствия снятия ограничений по коронавирусу в РФ

 Спасатели откачали более 1,7 тысячи кубометров топлива из реки после аварии в Норильске

Спасатели откачали более 1,7 тысячи кубометров топлива из реки после аварии в Норильске
Китай остановил прием долговых платежей в рамках помощи развивающимся странам

Китай остановил прием долговых платежей в рамках помощи развивающимся странам

 Евросоюз собирается привлечь 2,4 млрд евро для производства антикоронавирусных вакцин

Евросоюз собирается привлечь 2,4 млрд евро для производства антикоронавирусных вакцин
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12:50   7 Июня 2020
Политика

Украинские послы опозорили себя сравнением кризиса в стране и конфликта в Кувейте

Украинские послы опозорили себя сравнением кризиса в стране и конфликта в Кувейте

Украинские дипломаты Владимир Толкач и Владимир Цыбульник опозорились очередным антироссийским заявлением о репарациях, которые РФ "обязана" выплатить Незалежной за так называемую "военную агрессию".

По словам бывших послов, Москва "обязана" не только возместить ущерб от так называемой "военной агрессии", но и заплатить Незалежной средства для восстановления мирной жизни.

Толкач попытался провести аналогию между ситуацией на Украине и конфликтом между Ираком и Кувейтом 1990 года. Бывший украинский посол, видимо, не очень хорошо разбирается в истории и не догадывается, что такими заявлениями он проявляет свою некомпетентность, передает "Русская Весна"

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Автор: Кристина Мокроусова
#москва #украина

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