Военнослужащие РФ сообщили о четырех нарушениях перемирия в Сирии за сутки

Российские военнослужащие выявили четыре случая нарушения перемирия в сирийских провинциях Идлиб и Латакия, передает Минобороны РФ.

Представители России в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировали, что за минувшие сутки перемирие было трижды нарушено в Идлибе и один раз в Латакии, уточнили в военном ведомстве. Известно, что турецкая сторона также выявила одно нарушение режима прекращения огня в Идлибе.

Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии не организовывали гуманитарные акции на сирийской территории в прошедшие сутки, отметили в Минобороны.