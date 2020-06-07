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12:44   7 Июня 2020
Армия

Военнослужащие РФ сообщили о четырех нарушениях перемирия в Сирии за сутки

Военнослужащие РФ сообщили о четырех нарушениях перемирия в Сирии за сутки

Российские военнослужащие выявили четыре случая нарушения перемирия в сирийских провинциях Идлиб и Латакия, передает Минобороны РФ.

Представители России в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировали, что за минувшие сутки перемирие было трижды нарушено в Идлибе и один раз в Латакии, уточнили в военном ведомстве. Известно, что турецкая сторона также выявила одно нарушение режима прекращения огня в Идлибе.

Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии не организовывали гуманитарные акции на сирийской территории в прошедшие сутки, отметили в Минобороны.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #сирия #латакия #идлиб #турция #минобороны #перемирие

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