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12:30   7 Июня 2020
Экономика

Росприроднадзор призывает увеличить штрафы за причинение вреда экологии

Росприроднадзор призывает увеличить штрафы за причинение вреда экологии

Решение ведомства добиваться повышения штрафов за экологические нарушения обусловлено недавним инцидентом в Норильске. Об этом журналистам рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Представители Росприроднадзора полагают, что штрафы за нарушение экологического законодательства должны быть увеличены, соответствующий запрос будет направлен Правительству России. Ужесточение законодательства в природоохранной сфере является общемировой тенденцией, которая призвана бороться с загрязнением окружающей среды, рассказала Радионова журналистам ТАСС.

Защита экологии России включена в пакет поправок к Конституции страны, за которые россияне будут голосовать с 25 июня. Инициатива призвана закрепить обязанность властей принимать все возможные меры для обеспечения безопасности биологического разнообразия флоры и фауны. Кроме того, Основной закон будет учитывать важность экологического образования и защиты животных.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #экология #природа #росприроднадзор

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