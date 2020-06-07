Мисмари: "Каирская декларация" поможет построить диалог между представителями народа Ливии

Отказ от принятия "Каирской декларации" Правительством национального согласия (ПНС) Ливии обусловлен взглядами оккупировавших Триполи боевиков, считает официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари.

Делегация, в состав которой вошли глава Палаты представителей Ливии Агила Салех и командующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар, посетила вчера, 6 июня, Египет, где состоялась встреча с главой государства Абдель Фаттахом ас-Сиси. Стороны пришли к выводу о необходимости начала переговорного процесса в Ливии при участии ООН. Также была подписана "Каирская декларация", получившая поддержку РФ, Франции, ОАЭ и некоторых арабских государств.

Глава Высшего государственного совета ПНС Ливии Халед аль-Мишри выступил против "Каирской декларации", передает ФАН слова Мисмари. Спикер ЛНА подчеркнул, что аль-Мишри является представителем запрещенной в РФ террористической группировки "Братья-мусульмане".

"Отказ идет от преступных группировок в Триполи", — отметил Мисмари.

Принятая в Каире декларация поспособствует урегулированию ситуации в Ливии и поможет наладить переговорный процесс между всеми сторонами, считает спикер ЛНА.