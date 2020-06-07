РБК: власти Москвы могут отказаться от пропускного режима в ближайшее время

Москва может отказаться от использования цифровых пропусков уже в середине июня. Пропускной режим действует в российской столице с апреля.

Информацию о возможной отмене цифровых пропусков распространила редакция РБК со ссылкой на свои источники. Власти российской столицы могут объявить о смягчении ограничительных мер уже 8 июня, предполагают журналисты. Это произойдет, "если мэр не внесет правки в последнюю минуту", говорится в материале РБК.

Мэрия российской столицы пока не отреагировала на появление подобной информации. Градоначальник Москвы Сергей Собянин принял решение о постепенном снятии введенных из-за ситуации с коронавирусом ограничений. Например, возобновилась работа МФЦ. Сейчас граждане могут попасть туда только по предварительной записи.