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12:08   7 Июня 2020
Политика

Пушков поставил на место заявившего о "распаде РФ" секретаря Совбеза Украины

Пушков поставил на место заявившего о "распаде РФ" секретаря Совбеза Украины

Член Совфеда РФ Алексей Пушков раскритиковал заявление секретаря украинского Совбеза Алексея Данилова о "распаде России".

Украинский политик недавно поделился очередной бессмыслицей про "распад России" и якобы возвращение "украинских земель" в состав Незалежной.

Сенатор РФ у себя в Twitter заявил, что Данилов пытается "переплюнуть" по бессмысленности заявлений бывшего секретаря Совбеза Украины Александра Турчинова, который также "предсказывал" возвращение Донбасса и Крыма. 

Алексей Пушков подчеркнул, что "распад РФ" не ждут в Германии, Франции или Италии. Такие идеи приходят в голову только киевским властям.

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Автор: Юлия Яковлева
#донбасс #украина #крым #пушков #данилов

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