Пушков поставил на место заявившего о "распаде РФ" секретаря Совбеза Украины

Член Совфеда РФ Алексей Пушков раскритиковал заявление секретаря украинского Совбеза Алексея Данилова о "распаде России".

Украинский политик недавно поделился очередной бессмыслицей про "распад России" и якобы возвращение "украинских земель" в состав Незалежной.

Сенатор РФ у себя в Twitter заявил, что Данилов пытается "переплюнуть" по бессмысленности заявлений бывшего секретаря Совбеза Украины Александра Турчинова, который также "предсказывал" возвращение Донбасса и Крыма.

Алексей Пушков подчеркнул, что "распад РФ" не ждут в Германии, Франции или Италии. Такие идеи приходят в голову только киевским властям.