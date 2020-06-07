Украина через Германию направила России предложение по Донбассу

Украинское государство направило Германии инициативу по урегулированию ситуации в Донбассе. Предложение должно быть передано России для согласования, рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По словам Кулебы, предложение является довольно конкретным и описывает приемлемый для Киева механизм прекращения огня в Донбассе. ФРГ в этом случае выступает в качестве посредника, которому предстоит провести соответствующие консультации с российской стороной, пишет ФАН.

Кулеба не стал уточнять подробности названного предложения, отметив, что Украину не устраивают российские инициативы по урегулированию в Донбассе.