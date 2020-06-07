Рекордный объем закупки труб обойдется "Газпрому" в 100 млрд рублей

Закупку 1,279 млн труб большого диаметра (ТБД) на сумму 98,402 млрд рублей осуществит "Газпром инвест".

Средняя цена одной тонны ТБД в новом тендере составила 76,934 тысячи рублей за тонну. Этот контракт станет крупнейшим в истории корпоративных практик "Газпрома". Поставки на базы в Ухте, Бугуруслане, Рыздвяном и Романово ожидаются в 2021-м и 2022 годах.

Прежде рекордными на рынке ТБД считались сделки "Газпром комплектации" с "Загорским трубным заводом" (500 тысяч тонн за 41 млрд рублей) и с "Трубной металлургической компанией" (255 тысяч тонн за 21 млрд рублей).

В середине мая трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" начал принимать трубы для "Северного потока — 2" в немецком порту Мукран, и в соцсетях это назвали трауром для Украины.