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11:48   7 Июня 2020
Экономика

Рекордный объем закупки труб обойдется "Газпрому" в 100 млрд рублей

Рекордный объем закупки труб обойдется "Газпрому" в 100 млрд рублей

Закупку 1,279 млн труб большого диаметра (ТБД) на сумму 98,402 млрд рублей осуществит "Газпром инвест".

Средняя цена одной тонны ТБД в новом тендере составила 76,934 тысячи рублей за тонну. Этот контракт станет крупнейшим в истории корпоративных практик "Газпрома". Поставки на базы в Ухте, Бугуруслане, Рыздвяном и Романово ожидаются в 2021-м и 2022 годах.

Прежде рекордными на рынке ТБД считались сделки "Газпром комплектации" с "Загорским трубным заводом" (500 тысяч тонн за 41 млрд рублей) и с "Трубной металлургической компанией" (255 тысяч тонн за 21 млрд рублей).

В середине мая трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" начал принимать трубы для "Северного потока — 2" в немецком порту Мукран, и в соцсетях это назвали трауром для Украины.

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Автор: Руслан Неглинный
#газпром #трубы #закупка

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