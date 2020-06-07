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11:41   7 Июня 2020
Политика

Маас напомнил Трампу о роли демократов в примирении общества

Маас напомнил Трампу о роли демократов в примирении общества

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас раскритиковал главу Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа за популистскую позицию во время протестов в стране. Заявление немецкого дипломата приводят СМИ.

Маас отметил, что журналисты на территории США подверглись нападениям во время освещения массовых акций протестов и беспорядков. Этому предшествовало заявление Трампа, который назвал представителей прессы врагами народа, пишет ТАСС.

Глава МИД ФРГ считает, что подобное поведение характерно для популистов, которые занимаются разжиганием агрессивных настроений по отношению к отдельным группам. За счет таких действий они пытаются мобилизовать своих сторонников. Маас считает подобные проявления опасными.

По мнению немецкого дипломата, ключевой ролью демократов является стремление к примирению, а не разъединению общества.

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Автор: Илья Романович
#сша #германия #трамп #беспорядки #протесты #популизм #маас

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