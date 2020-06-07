Китайские СМИ считают отказ России от членства в G7 неизбежностью

Власти РФ откажутся от возвращения в "Большую семерку" — и это решение неизбежно. Такого мнения придерживаются китайские журналисты.

Президент США Дональд Трамп объявил о своем намерении пригласить на предстоящий осенний саммит G7 Россию, Австралию, Индию и Республику Корея. Власти Канады и Великобритании, заявившие об отсутствии "перемен в поведении Москвы", не поддержали эту идею. Международное общество сейчас интересуется реакцией России, пишет Федеральное агентство новостей.

Китайские журналисты полагают, что Москва не примет предложение Трампа, в частности, из-за того, что не собирается портить хорошие отношения с Пекином. Президент США хочет пополнить клуб "Большой семерки" новыми членами с целью противостояния КНР, считают они.

Идея Трампа пригласить Россию на саммит "Большой семерки" обусловлена его стремлением посеять недоверие и вражду среди потенциальных оппонентов Вашингтона, считает политолог Ростислав Ищенко.