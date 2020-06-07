Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минобороны РФ: абитуриенты сдадут вступительные экзамены в своих регионах

Минобороны РФ: абитуриенты сдадут вступительные экзамены в своих регионах

 Мишустин согласовал порядок распределения бюджета на ремонт крымских дорог

Мишустин согласовал порядок распределения бюджета на ремонт крымских дорог
Украина через Германию направила России предложение по Донбассу

Украина через Германию направила России предложение по Донбассу

 Рекордный объем закупки труб обойдется "Газпрому" в 100 млрд рублей

Рекордный объем закупки труб обойдется "Газпрому" в 100 млрд рублей
Плоды пирровой победы Трампа в нефтяной войне достались России

Плоды пирровой победы Трампа в нефтяной войне достались России

 НАТО не прекращает учения, напоминая о себе

НАТО не прекращает учения, напоминая о себе
Минобороны РФ: абитуриенты сдадут вступительные экзамены в своих регионах

Минобороны РФ: абитуриенты сдадут вступительные экзамены в своих регионах

 Мишустин согласовал порядок распределения бюджета на ремонт крымских дорог

Мишустин согласовал порядок распределения бюджета на ремонт крымских дорог
Украина через Германию направила России предложение по Донбассу

Украина через Германию направила России предложение по Донбассу

 Рекордный объем закупки труб обойдется "Газпрому" в 100 млрд рублей

Рекордный объем закупки труб обойдется "Газпрому" в 100 млрд рублей
Плоды пирровой победы Трампа в нефтяной войне достались России

Плоды пирровой победы Трампа в нефтяной войне достались России

 НАТО не прекращает учения, напоминая о себе

НАТО не прекращает учения, напоминая о себе
11:37   7 Июня 2020
Политика

Китайские СМИ считают отказ России от членства в G7 неизбежностью

Китайские СМИ считают отказ России от членства в G7 неизбежностью

Власти РФ откажутся от возвращения в "Большую семерку" — и это решение неизбежно. Такого мнения придерживаются китайские журналисты.

Президент США Дональд Трамп объявил о своем намерении пригласить на предстоящий осенний саммит G7 Россию, Австралию, Индию и Республику Корея. Власти Канады и Великобритании, заявившие об отсутствии "перемен в поведении Москвы", не поддержали эту идею. Международное общество сейчас интересуется реакцией России, пишет Федеральное агентство новостей.

Китайские журналисты полагают, что Москва не примет предложение Трампа, в частности, из-за того, что не собирается портить хорошие отношения с Пекином. Президент США хочет пополнить клуб "Большой семерки" новыми членами с целью противостояния КНР, считают они.

Идея Трампа пригласить Россию на саммит "Большой семерки" обусловлена его стремлением посеять недоверие и вражду среди потенциальных оппонентов Вашингтона, считает политолог Ростислав Ищенко.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#китай #g7 #большая семерка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...