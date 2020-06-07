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11:36   7 Июня 2020
Общество

Минобороны РФ: абитуриенты сдадут вступительные экзамены в своих регионах

Минобороны РФ: абитуриенты сдадут вступительные экзамены в своих регионах

Абитуриенты в этом году смогут поступать в военные вузы, не выезжая из своих регионов. Решение принято на фоне пандемии коронавируса, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В регионах для сдачи вступительных экзаменов будут работать специальные выездные группы, куда войдут преподаватели высших учебных заведений, а также специалисты по физподготовке и профотбору, уточнили в Минобороны. Комиссии начнут работу с 15 июля. Решение было принято в связи с эпидемиологической обстановкой и в целях эффективной борьбы и противодействия распространению коронавирусной инфекции. 

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Автор: Ирина Большунова
#вуз #военные

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