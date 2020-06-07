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11:16   7 Июня 2020
Политика

Помпео сравнил позицию КНР по Гонконгу с двуличной политикой фашистской Германии

Помпео сравнил позицию КНР по Гонконгу с двуличной политикой фашистской Германии

Власти Китайской Народной Республики ведут себя в отношении Гонконга так же, как некогда действовала фашистская Германия, нарушавшая данные странам Европы обещания. Такое заявление сделал государственный секретарь США Майк Помпео.

По словам Помпео, компартия КНР якобы не выполнила те договоренности с Великобританией, которые касаются Гонконга. Американский госсекретарь обратил внимание на то, что народ административного района Поднебесной якобы так и не получил обещанных свобод, приводит его слова РИА Новости.

Таким образом Помпео в очередной раз напомнил о позиции США, которой те придерживаются на фоне работы в Китае по созданию документа, призванного обеспечить нацбезопасность Гонконга.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #китай #гонконг #помпео

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