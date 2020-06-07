Решение администрации президента США Дональда Трампа сократить численность дислоцированных в Германии военных говорит о кризисе американо-германских отношений и усилении внешнеполитической роли ФРГ, считает политолог-американист Константин Блохин.

Отношения США и Германии ухудшались постепенно: между странами зрели разногласия по целому ряду проблем, заметил эксперт в комментарии «Политике Сегодня». Вашингтон пытается сдержать строительство газопровода «Северный поток-2» с помощью санкций. Власти Германии не раз отмечали важность проекта для экономики страны.

«Германия, несмотря на давление понимает, что это жизненно важный на нее проект, поэтому продолжает эту деятельность», — объяснил эксперт.

Помимо разногласий на рынке газа, США неоднократно упрекали Германию за недостаточные отчисления в оборонный бюджет НАТО. Немцы же в этом вопросе уступать не собираются, убежден политолог. Серьезное недоверие зародилось в отношениях Вашингтона и Берлина в 2013 году, когда разразился скандал с прослушкой телефона канцлера ФРГ Ангелы Меркель. По данным Der Spiegel, американские спецслужбы шпионили за канцлером с 2002 года.

«Это произошло давно, но эффект от него до сих пор не утихает», — заметил Блохин.

Что касается сокращения американского контингента в ФРГ, то это, по мнению эксперта, указывает на усиление внешнеполитической роли центральной страны Евросоюза.

«Некоторые эксперты и политологи считают, что Германия не имеет собственного мнения, что это полностью подконтрольная страна: что скажут американцы, то она и делает. Но это так... Это показатель увеличения субъектности Германии» — считает американист.

В пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США сообщило, что Трамп приказал Пентагону сократить численность американских военнослужащих в Германии. К сентябрю из страны будут выведены 9,5 тысяч американских солдат и офицеров. В Германии пока размещены порядка 34,5 тысяч военнослужащих США. Часть выводимых войск планируется перебросить в Польшу.

Как пишет Der Spiegel, решение администрации США «застигло врасплох правительство ФРГ». В Берлине планы Трампа осудили. Глава МИД Германии Хайко Маас назвал отношения с США «сложными».