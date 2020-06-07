Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минобороны РФ: абитуриенты сдадут вступительные экзамены в своих регионах

Минобороны РФ: абитуриенты сдадут вступительные экзамены в своих регионах

 Мишустин согласовал порядок распределения бюджета на ремонт крымских дорог

Мишустин согласовал порядок распределения бюджета на ремонт крымских дорог
Украина через Германию направила России предложение по Донбассу

Украина через Германию направила России предложение по Донбассу

 Рекордный объем закупки труб обойдется "Газпрому" в 100 млрд рублей

Рекордный объем закупки труб обойдется "Газпрому" в 100 млрд рублей
Плоды пирровой победы Трампа в нефтяной войне достались России

Плоды пирровой победы Трампа в нефтяной войне достались России

 НАТО не прекращает учения, напоминая о себе

НАТО не прекращает учения, напоминая о себе
Минобороны РФ: абитуриенты сдадут вступительные экзамены в своих регионах

Минобороны РФ: абитуриенты сдадут вступительные экзамены в своих регионах

 Мишустин согласовал порядок распределения бюджета на ремонт крымских дорог

Мишустин согласовал порядок распределения бюджета на ремонт крымских дорог
Украина через Германию направила России предложение по Донбассу

Украина через Германию направила России предложение по Донбассу

 Рекордный объем закупки труб обойдется "Газпрому" в 100 млрд рублей

Рекордный объем закупки труб обойдется "Газпрому" в 100 млрд рублей
Плоды пирровой победы Трампа в нефтяной войне достались России

Плоды пирровой победы Трампа в нефтяной войне достались России

 НАТО не прекращает учения, напоминая о себе

НАТО не прекращает учения, напоминая о себе
10:54   7 Июня 2020
Общество

Мишустин согласовал порядок распределения бюджета на ремонт крымских дорог

Мишустин согласовал порядок распределения бюджета на ремонт крымских дорог

Правила распределения бюджетных средств на развитие дорожной инфраструктуры республики Крым согласовал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.

Сотни километров дорог будут восстановлены в Крыму и городе Севастополе в течение следующих двух лет. Таким образом будет выполнена норма транспортно-эксплуатационных показателей. Она включает в себя не менее 166 километров автодорог для общего пользования как регионального, так и местного значения. Всего на ремонтные дороги будет выделено более 6,8 млрд рублей. Документ утвердил глава Правительства России Михаил Мишустин. Ранее заняться развитием дорожной сети на полуострове поручил глава государства Владимир Путин.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет в период с 25 июня по 1 июля этого года. Даты согласовал президент страны. В числе дополнений значатся: запрет действий, направленных на изменение границ и закрепление мер по международному поддержанию мира.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#крым #дороги #поправки #бюджет #конституция #мишустин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...