Мишустин согласовал порядок распределения бюджета на ремонт крымских дорог

Правила распределения бюджетных средств на развитие дорожной инфраструктуры республики Крым согласовал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.

Сотни километров дорог будут восстановлены в Крыму и городе Севастополе в течение следующих двух лет. Таким образом будет выполнена норма транспортно-эксплуатационных показателей. Она включает в себя не менее 166 километров автодорог для общего пользования как регионального, так и местного значения. Всего на ремонтные дороги будет выделено более 6,8 млрд рублей. Документ утвердил глава Правительства России Михаил Мишустин. Ранее заняться развитием дорожной сети на полуострове поручил глава государства Владимир Путин.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет в период с 25 июня по 1 июля этого года. Даты согласовал президент страны. В числе дополнений значатся: запрет действий, направленных на изменение границ и закрепление мер по международному поддержанию мира.