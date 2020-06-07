Плоды пирровой победы Трампа в нефтяной войне достались России

Пока одни американцы заняты грабежами и мародерством, а другие стоят на страже своего имущества, президент США Дональд Трамп хвалится победами на мировом рынке нефти. При детальном рассмотрении успех Америки выглядит сомнительно, однако господину Трампу необходимо расположить к себе избирателей. На осень запланированы президентские выборы.

В преддверии очередной договоренности участников сделки ОПЕК+, к которой США имеют лишь опосредованное отношение, Дональд Трамп заявил:

«В короткий период времени мы спасли эту [нефтяную] индустрию. И вы знаете, кто нам помог в этом - Саудовская Аравия и Россия... Затем Мексика сделала то, что должна была и я благодарю президента Мексики за это».

Заявление странное, если вспомнить, что ровно три месяца назад Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в развязывании нефтяной войны против США. И тогда в его эмоциональной речи было больше правды. Ведь Россия действительно осознанно вышла из соглашения ОПЕК+ в марте этого года, после чего саудиты крайне неудачно для собственной экономики попытались обвалить цены на нефть. Цена нефти действительно рухнула, но несговорчивая Россия пострадала в меньшей степени, чем планы США захватить мировой рынок «черного золота».

Все последующие действия как России, так и Саудовской Аравии, к «спасению» нефтяной индустрии США никакого отношения не имели. Россия, как заявлял президент Владимир Путин, стремится к «справедливой цене нефти в 42 доллара». Именно эта цена заложена в бюджет России и именно эта цена на нефть эталонной марки «Брент» сегодня достигнута в мире — впервые с начала нефтяной войны.

Совершенно зря президент США благодарил и мексиканцев. Случайно или нет, но сразу вслед за выступлением Трампа высказалась и министр энергетики Мексики Росио Нале.

«Другие страны согласились продлить сокращение добычи на июль, но мы сказали, что не станем этого делать. Мы будем придерживаться соглашения, которое подписали в апреле», — заявила министр.

Участники сделки ОПЕК+ в минувшую субботу, 6 июня, договорились продлить сокращение добычи нефти, действовавшее в мае и июне. Апрельский план предполагал с 1 июля сокращать добычу не на 9,7 миллиона баррелей в сутки, а лишь на 7,7 миллиона баррелей. При этом ряд стран, прежде всего Ирак, до сих пор не выполнил свои квоты по сокращению добычи в оговоренных объемах. Изначальное сокращение должно было составить 10 миллионов баррелей, но из-за отказа Мексики цифра уменьшилась до 9,7 миллиона.

Вот почему заявление Трампа о заслугах Мексики сомнительно. Напротив, Мексика обременила США дополнительными 300 тысячами тонн. Южный сосед США сокращает добычу больше всех (по разным оценкам — к концу мая в пределах 1,9 —3,4 миллиона баррелей в сутки) в силу того, что мексиканская нефть в таких объемах никому не нужна: цены на рынке ниже реальных расходов на добычу и транспортировку нефти, а многим в Штатах ее просто негде хранить.

Гремучая смесь нефтяной войны, коронавирусной истерии, а теперь еще и массовых беспорядков в США привела к тому, что только по официальным данным за пособием по безработице в стране обратились 42 миллиона американцев, многие из которых были заняты либо напрямую в нефтяной отрасли, либо в компаниях, связанных с добычей, переработкой, транспортировкой нефти и нефтепродуктов.

В Саудовской Аравии ситуация не лучше. С 1 июня приостановлены выплаты прожиточного минимума, а с 1 июля в три раза повышается налог на добавленную стоимость. Есть и масса других ограничений в попытке снизить удар по золотовалютным резервам страны, которые уже упали до рекордно низких 400 миллиардов и продолжают уменьшаться на 30 и более миллиардов долларов ежемесячно. Понимая, что ситуация даже не для государства и нефтяников — лично для него — критическая, принц Салман в одностороннем порядке дополнительно сократил добычу нефти еще на миллион баррелей в сутки.

Таким образом, все принятые самыми разными государствами меры, как по «естественным», так и по «неестественным» причинам, привели к тому, что мировые цены на нефть колеблются вокруг цены, которая вполне устраивает Россию.

Да, никаких сверхдоходов от нефти Россия не получит. Максимум, на что можно рассчитывать, до конца текущего года среднегодовая цена на нефть выйдет на полностью устраивающие Россию 42 доллара за баррель, компенсировав потери в первые три месяца нефтяной войны.

Конечно, 100 долларов за баррель были бы лучше. Но, как показала практика, при этих ценах на рынок выходят США. Которые, не гнушаясь политическим давлением, шантажом и даже вооруженными действиями (против того же Ирана) вытесняют традиционных производителей. А так как иллюзий по поводу американских методов захвата рынков давно никто не питает, действия России, да и других производителей нефти, подчинены чему угодно, но точно не заботе о переизбрании Дональда Трампа на второй президентский срок и американском благополучии.

Так устроен рынок прежде всего в самих США. Ничего личного — просто бизнес.

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