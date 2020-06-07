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Мишустин согласовал порядок распределения бюджета на ремонт крымских дорог
Украина через Германию направила России предложение по Донбассу

Украина через Германию направила России предложение по Донбассу

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10:44   7 Июня 2020
Политика

Число пациентов с COVID-19 в РФ увеличилось на 8984 за сутки

Число пациентов с COVID-19 в РФ увеличилось на 8984 за сутки

Число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 84 регионах России увеличилось на 8984 за последние сутки. Почти 40% из них протекают без проявления клинических симптомов, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в РФ.

За это же время было выписано 5343 человека с выявленной инфекцией, 134 умерли. Всего в стране зарегистрировано 467 673 пациента с коронавирусом в 85 регионах, из которых 226 731 выздоровел, а 5859 скончались.

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Автор: Илья Романович
#россия #коронавирус

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