Число пациентов с COVID-19 в РФ увеличилось на 8984 за сутки

Число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 84 регионах России увеличилось на 8984 за последние сутки. Почти 40% из них протекают без проявления клинических симптомов, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в РФ.

За это же время было выписано 5343 человека с выявленной инфекцией, 134 умерли. Всего в стране зарегистрировано 467 673 пациента с коронавирусом в 85 регионах, из которых 226 731 выздоровел, а 5859 скончались.