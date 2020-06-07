РФ ответила США на предложение помощи в ликвидации последствий ЧС в Норильске

Россия благодарна всем странам, которые предложили помощь в ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, однако у МЧС РФ достаточно ресурсов для решения ситуации самостоятельно, заявил первый замглавы ведомства Александр Чуприян.

Госсекретарь США Майкл Помпео предложил РФ помощь с устранением последствий разлива дизельного топлива после происшествия на ТЭЦ-3 в Норильске. Также Помпео уточнил, что США могут предложить консультации американских специалистов в этой области.

Чуприян поблагодарил США за инициативу, но отметил, что у России достаточно сил для самостоятельной эффективной ликвидации ЧС.

Как известно, 29 мая на территории ТЭЦ-3 из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлились нефтепродукты.