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10:39   7 Июня 2020
Политика

РФ ответила США на предложение помощи в ликвидации последствий ЧС в Норильске

РФ ответила США на предложение помощи в ликвидации последствий ЧС в Норильске

Россия благодарна всем странам, которые предложили помощь в ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, однако у МЧС РФ достаточно ресурсов для решения ситуации самостоятельно, заявил первый замглавы ведомства Александр Чуприян.

Госсекретарь США Майкл Помпео предложил РФ помощь с устранением последствий разлива дизельного топлива после происшествия на ТЭЦ-3 в Норильске. Также Помпео уточнил, что США могут предложить консультации американских специалистов в этой области.

Чуприян поблагодарил США за инициативу, но отметил, что у России достаточно сил для самостоятельной эффективной ликвидации ЧС.

Как известно, 29 мая на территории ТЭЦ-3 из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлились нефтепродукты.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #рф #чс #норильск

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