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10:32   7 Июня 2020
Общество

Застрявшие в пяти странах россияне в воскресенье вернутся на родину

Застрявшие в пяти странах россияне в воскресенье вернутся на родину

Несколько вывозных рейсов для россиян запланированы на воскресенье. Российские самолеты доставят граждан из Киргизии, Молдавии, Узбекистана, Сербии, Мексики, сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

На 7 июня запланированы рейсы Бишкек – Москва, Ош–  Новосибирск и Кишинев – Москва, сообщили в Минкомсвязи России. Кроме того, в воскресенье самолеты доставят россиян из Ташкента в Санкт-Петербург, из Белграда в Москву, и из Мехико в столицу России. Авиасообщение с другими странами РФ прекратила в конце марта.

Сейчас выполняются вывозные и гуманитарные рейсы, вылет которых согласовывается с рядом ведомств. Прибывшие на родину россияне должны самоизолироваться на 14 дней. За это время у них дважды берут анализы на коронавирус. Внутрироссийские перелеты выполняются в меньшем объеме из-за низкого спроса.

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Автор: Илья Романович
#авиасообщение #минкомсвязь

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