Шри-Ланка готова возобновить работу туристического сектора с 1 августа

Власти Шри-Ланки собираются возобновить работу туристического сектора и начать принимать первых иностранных путешественников с 1 августа.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление управления по развитию туризма республики. Теперь иностранцы при желании смогут получать визу сроком на пять лет с возможностью находиться в стране до шести месяцев. Решение было принято властями в целях привлечения отдыхающих в страну. При въезде туристы должны будут показать документ, что у них нет коронавирусной инфекции, а через десять дней после приезда пройти тестирование еще раз.