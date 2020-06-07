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10:16   7 Июня 2020
Политика

Шри-Ланка готова возобновить работу туристического сектора с 1 августа

Шри-Ланка готова возобновить работу туристического сектора с 1 августа

Власти Шри-Ланки собираются возобновить работу туристического сектора и начать принимать первых иностранных путешественников с 1 августа.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление управления по развитию туризма республики. Теперь иностранцы при желании смогут получать визу сроком на пять лет с возможностью находиться в стране до шести месяцев. Решение было принято властями в целях привлечения отдыхающих в страну. При въезде туристы должны будут показать документ, что у них нет коронавирусной инфекции, а через десять дней после приезда пройти тестирование еще раз.

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Автор: Юлия Яковлева
#туристы #шри-ланка #отдыхающие

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