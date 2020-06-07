Эксперт "БКС Брокер": рубль укрепил свои позиции

Российская валюта за последнее время заметно укрепила свои позиции, но в среднесрочной перспективе есть основания говорить об ее откате назад. Такое мнение высказал глава направления аналитического контента "БКС Брокер" Иван Копейкин.

Сейчас рубль чувствует себя достаточно уверенно благодаря постепенной отмене коронавирусных ограничений, открытию экономик, оптимистичных новостей о разработке вакцины, росту цен на нефть, а также грамотной политике Банка России. Однако, по словам эксперта, дальнейшее подорожание черного золота будет затруднено. Реальные процентные ставки снижаются, спрос на облигации и национальную валюту падает.

Также негативно могут повлиять увеличение импорта, уменьшение объемов продажи валюты в рамках бюджетного правила и торговая война между Китаем и США. Не стоит забывать и о рисках новой волны COVID-19, так что рублю на горизонте ближайших месяцев грозит снижение на 3-8%, то есть доллар вернется в район 72–73, цитирует Копейкина "Российская газета".