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10:00   7 Июня 2020
Общество

Мастеркова объяснила, какие поправки к Конституции РФ ее привлекают больше всего

Мастеркова объяснила, какие поправки к Конституции РФ ее привлекают больше всего

Важность голосования по поправкам к Конституции РФ объяснила двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике, директор ГБУ "Дворец детского спорта" Москомспорта Светлана Мастеркова.

Каждый россиян может найти важные именно для него поправки в Основной закон страны, отметила Светлана Мастеркова в беседе с "КП — Санкт-Петербург". Саму олимпийскую чемпионку привлекают вопросы здоровья граждан, забота о матерях и школьниках. Перемены приведут к более комфортной жизни, уверена Светлана Мастеркова. Принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ следует обязательно, считает спортсменка. 

Всероссийское голосование пройдет с 25 июня по 1 июля. Даты утвердил лидер российского государства Владимир Путин. Среди поправок фигурирует ежегодная индексация пенсий граждан, гарантированная адресная поддержка, доступная медицинская помощь и многое другое.

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Автор: Яна Либерман
#голосование #поправки #конституция рф

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