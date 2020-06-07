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9:55   7 Июня 2020
Экономика

В ТПП заявили о возможном риске снижения качества продукции российских ферм

В ТПП заявили о возможном риске снижения качества продукции российских ферм

Последствия пандемии вынуждают аграриев снижать затраты, чтобы выдержать конкуренцию с крупными производителями в условиях сокращения сбыта, сообщил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

По итогам апреля товарооборот продовольствия в России упал на 9,3%. Эксперты сообщают, что 20-50% предприятий, на которые приходится основной объем торговли, могут быть ликвидированы, таким образом сократится количество каналов сбыта продукции, сообщил Катыркин в интервью для ТАСС.

Глава ТПП обозначил две проблемы, с которыми столкнулась продовольственная отрасль. Первая — снижение предприятиями затрат на фоне конкуренции с крупным бизнесом, и вторая — уменьшение доходов населения. Исходя из этого, Торгово-промышленная палата предлагает государству ввести адресную продовольственную поддержку населения.

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Автор: Ирина Большунова
#продукты #продовольствие #тпп

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