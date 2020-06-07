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9:29   7 Июня 2020
Общество

Верующие христиане празднуют День Святой Троицы

Верующие христиане празднуют День Святой Троицы

Православные россияне 7 июня отмечают День Святой Троицы. При посещении богослужений прихожане должны будут находиться в средствах индивидуальной защиты.

День Святой Троицы — важнейший праздник православного календаря, который стоит в одном ряду с Пасхой и Рождеством Христовым. Верующие традиционно отмечают его на 50-й день после Воскресения. Считается, что именно в этот день Святой Дух, приняв облик огненных языков, снизошел на апостолов, учеников Христа. В наши дни православные христиане празднуют следующим образом: утром проходит Божественная литургия, после в храмах служат Девятый час, а потом следует вечерня.

Церкви имеют четкие распоряжения, как проводить службы в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации. Рекомендации ранее опубликованы сотрудниками Роспотребнадзора, также их утвердило руководство РПЦ. Традиционные богослужения в храме святого благоверного князя Александра Невского совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #рпц #православие

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