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9:27   7 Июня 2020
Экономика

Обмен товарами между Китаем и Россией снизился на фоне пандемии COVID-19

Обмен товарами между Китаем и Россией снизился на фоне пандемии COVID-19

Общий товарооборот между Россией и Китаем снизился. В условиях распространения коронавирусной инфекции экспорт оказался меньше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает таможенная служба КНР.

Экспорт товаров между государствами за пять месяцев 2020 года составил 40,89 млрд долларов, сообщает РИА Новости. В связи с пандемией и приостановкой деятельности ряда производств обе страны стали поставлять меньше товаров. В мае рынок начал восстанавливаться, что позволило нарастить объемы поставок. За этот период Россия направила в КНР продукции на 3,56 млрд долларов.

Показатели товарных отношений между Россией и Китаем в прошлом году побили исторический рекорд — страны обменялись продукцией на 110,8 млрд долларов. В перспективе отрасль будет возвращаться к прежним показателям прибыльности, этому будет способствовать возобновление работы промышленности и открытие границ.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #китай #торговля #коронавирус

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