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9:14   7 Июня 2020
Политика

Эрик ван де Бек уличил западные СМИ в предвзятости по делу MH17

Эрик ван де Бек уличил западные СМИ в предвзятости по делу MH17

Западные СМИ не заинтересованы в поиске правды по делу о крушении Boeing MH17 над Украиной летом 2014 года. Они всего лишь рупор Совместной следственной группы (ССГ). Такую точку зрения выразил независимый журналист из Нидерландов Эрик ван де Бек.

По словам эксперта, на протяжении пяти лет только и наблюдается суд со средствами массовой информации по делу о крушении MH17. Предвзятое отношение продолжается по сей день. СМИ не заинтересованы в поиске правды. Они с самого начала пытаются приписать РФ якобы причастность к авиакатастрофе.

Эрик ван де Бек подчеркнул, что подобная политика наблюдается и у нидерландских СМИ, которые являются рупором ССГ, а не контролируют ее деятельность, пишет РИА ФАН

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Автор: Кристина Мокроусова
#нидерланды #mh17 #боинг

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