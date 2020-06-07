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9:03   7 Июня 2020
Общество

МЧС России разработало единые правила безопасности для российских пляжей

МЧС России разработало единые правила безопасности для российских пляжей

МЧС РФ предлагает утвердить единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих для российских пляжей. Новый Кодекс РФ станет первым документом, распространяющимся на все прибрежные места отдыха.

МЧС России обеспокоено большим числом смертей отдыхающих на пляжах, 70 % из которых происходит при купании в необорудованных для этого местах, передает ТАСС. Сотрудники ведомства будут тщательно проверять соответствие прибрежных зон правилам безопасности.

Владельцы пляжей должны будут укомплектовать спасательные посты и обеспечить их всем необходимым, обозначить границы мест для купания, исключить прокат плавательных средств, а также исследовать дно на предмет опасных объектов. Предпринимателей в свою очередь избавят от обязанности получения разрешений на работу пляжей, достаточно будет декларации.

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Автор: Борис Нестеров
#мчс #безопасность #пляжи

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