Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мастеркова объяснила, какие поправки к Конституции РФ ее привлекают больше всего

Мастеркова объяснила, какие поправки к Конституции РФ ее привлекают больше всего

 Верующие христиане празднуют День Святой Троицы

Верующие христиане празднуют День Святой Троицы
Шри-Ланка готова возобновить работу туристического сектора с 1 августа

Шри-Ланка готова возобновить работу туристического сектора с 1 августа

 Эксперт "БКС Брокер": рубль укрепил свои позиции

Эксперт "БКС Брокер": рубль укрепил свои позиции
НАТО не прекращает учения, напоминая о себе

НАТО не прекращает учения, напоминая о себе

 Эксперты объяснили призыв войск США «родовой травмой» Польши

Эксперты объяснили призыв войск США «родовой травмой» Польши
Мастеркова объяснила, какие поправки к Конституции РФ ее привлекают больше всего

Мастеркова объяснила, какие поправки к Конституции РФ ее привлекают больше всего

 Верующие христиане празднуют День Святой Троицы

Верующие христиане празднуют День Святой Троицы
Шри-Ланка готова возобновить работу туристического сектора с 1 августа

Шри-Ланка готова возобновить работу туристического сектора с 1 августа

 Эксперт "БКС Брокер": рубль укрепил свои позиции

Эксперт "БКС Брокер": рубль укрепил свои позиции
НАТО не прекращает учения, напоминая о себе

НАТО не прекращает учения, напоминая о себе

 Эксперты объяснили призыв войск США «родовой травмой» Польши

Эксперты объяснили призыв войск США «родовой травмой» Польши
9:00   7 Июня 2020
Политика

Пушков посоветовал США следовать международному праву, чтобы учить других

Пушков посоветовал США следовать международному праву, чтобы учить других

Член Совета Федерации Алексей Пушков указал бывшему послу США в России Майклу Макфолу на зло, причиненное Вашингтоном другим государствам за последние 20 лет. По его мнению, США не имеют права учить мир жизни.

Российский сенатор упрекнул США в сотрудничестве с террористами, захвате Ирака и разжигании войн в Ливии. Он прокомментировал заявление Макфола о том, что Россия посылает "маленьких зеленых человечков для аннексии и оккупации территорий", передает Федеральное агентство новостей. В этот список он занес и воссоединение Крыма с Россией, назвав его аннексией.

"Проблема в том, что США причинили слишком много зла ряду стран за последние 20 лет, чтобы учить Россию международному праву. Следуйте ему, и только тогда вы сможете учить других", — заверил Пушков.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Почти 100 % местных жителей проголосовали за воссоединение с РФ. Однако Украина все еще считает Крым своей временно оккупированной территорией.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#сша #макфол #пушков

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...