Член Совета Федерации Алексей Пушков указал бывшему послу США в России Майклу Макфолу на зло, причиненное Вашингтоном другим государствам за последние 20 лет. По его мнению, США не имеют права учить мир жизни.

Российский сенатор упрекнул США в сотрудничестве с террористами, захвате Ирака и разжигании войн в Ливии. Он прокомментировал заявление Макфола о том, что Россия посылает "маленьких зеленых человечков для аннексии и оккупации территорий", передает Федеральное агентство новостей. В этот список он занес и воссоединение Крыма с Россией, назвав его аннексией.

"Проблема в том, что США причинили слишком много зла ряду стран за последние 20 лет, чтобы учить Россию международному праву. Следуйте ему, и только тогда вы сможете учить других", — заверил Пушков.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Почти 100 % местных жителей проголосовали за воссоединение с РФ. Однако Украина все еще считает Крым своей временно оккупированной территорией.