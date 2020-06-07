МИД РФ опубликует подборку нравоучительных цитат американских чиновников о демократии

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о намерении МИД РФ обнародовать список реальных высказываний американских политиков с "издевательскими "наставлениями". Подборка станет напоминанием США об их же внутренних проблемах.

МИД РФ 7 июня опубликует список цитат, в которых американские чиновники последние десять лет "учили весь мир демократии", передает РИА Новости. Захарова рассказала, как коллеги из США комментировали внутренние проблемы в разных странах. В большинстве случаев Вашингтон сам имел причастность к тем или иным ситуациям.

"Я хотела сказать, что мы тоже умеем "троллить". ... Как они поучали, наставляли, делали замечания, устраивали порку публичную. Это был даже не троллинг", — заявила Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Захарова отмечает, что публикация МИД РФ — это все же не троллинг, так как беспорядки в США — реальная проблема, которая требует решения. Подборка станет напоминанием Вашингтону о сложившейся ситуации в тот момент, когда кто-то из его подданных решит снова высказаться насчет демократии.