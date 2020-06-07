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8:42   7 Июня 2020
Общество

Морякам в Приморье разрешат проголосовать по Конституции РФ на кораблях

Морякам в Приморье разрешат проголосовать по Конституции РФ на кораблях

Площадки для голосования по поправкам к Конституции РФ будут организованы на кораблях Тихоокеанского флота. Моряки, которые находятся в плавании 1 июля, смогут отдать свой голос прямо на борту судна.

Соответствующее заявление сделали в пресс-центре правительства Приморского края. В общей сложности будет организовано десять таких участков. Руководить процессом будет избирательная комиссия Первомайского района Владивостока. Глава региона Олег Кожемяко отметил, что такие меры были приняты для того, чтобы люди смогли выразить свое мнение по поправкам, несмотря на обстоятельства.

"Наша задача — сделать все, чтобы мы могли дать возможность людям прийти и проголосовать за те поправки в Конституцию, которые им важны и нужны", — цитирует его портал PRIMPRESS.

Голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет с 25 июня по 1 июля. Соответствующий указ ранее был подписан президентом России Владимиром Путиным. Предложенные поправки направлены на улучшение жизни россиян, укрепление института брака, семьи и детства, а также на обеспечение безопасности страны от внешних угроз.

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Автор: Яна Либерман
#приморье #голосование #конституция

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