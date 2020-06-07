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8:38   7 Июня 2020
Экономика

Росстат составил рейтинг регионов с самыми высокими зарплатами за первый квартал 2020 года

Росстат составил рейтинг регионов с самыми высокими зарплатами за первый квартал 2020 года

Чукотка занимает первую строчку в рейтинге российских регионов с самыми высокими зарплатами, который составил Росстат, ориентируясь на данные за первый квартал 2020 года.

Самая высокая средняя зарплата на Чукотке в начале года составила 109,1 тыс. рублей. Далее идет Ямало-Ненецкий автономный округ — 101,5 тыс. рублей. На третьем месте находится Москва — 95,5 тыс. рублей. Первую пятерку в рейтинге замыкают Магаданская область (89,5 тыс. рублей) и Сахалин (89,4 тыс. рублей).

Самая низкая средняя зарплата в начале года была зафиксирована в Ивановской области (27 тыс. рублей). Затем следуют Дагестан (27,2 тыс. рублей) и Кабардино-Балкария (27,5 тыс. рублей), передает RT

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Автор: Илья Романович
#зарплата #росстат #чукотка

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