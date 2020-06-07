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8:12   7 Июня 2020
Общество

Китай снизил уровень угрозы по COVID-19 до минимума по всей стране

Китай снизил уровень угрозы по COVID-19 до минимума по всей стране

Вся территория Китая стала зоной с низким уровнем угрозы по COVID-19 после улучшения ситуации с коронавирусом в северо-восточной провинции Цзилинь.

Уровень угрозы распространения коронавирусной инфекции в нескольких районах города Цзилинь одноименной провинции был изменен с высокого и среднего до низкого. В Китае после этого опасных мест не осталось. Информацией об этом поделилось РИА Новости.

Китайские власти примерно месяц назад смогли свести эпидемиологическую угрозу до минимума. Через некоторое время случилась вспышка коронавируса в провинции Цзилинь. Были также зафиксированы случаи COVID-19 в Ухане.

В России эпидемиологическая ситуация в последние недели заметно улучшилась. Регионы переходят к снятию ограничений.

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Автор: Борис Нестеров
#китай #пандемия #коронавирус

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