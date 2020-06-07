Немецкий министр Маас заявил о трудностях в отношениях между ФРГ и США

Отношения США с Федеративной Республикой Германии (ФРГ) на данный момент сопровождаются рядом трудностей в связи с заявлением Вашингтона о намерении вывести часть своих военных с немецкой территории, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

Дипломат в ходе беседы с журналистом газеты Bild am Sonntag отметил, что немецкое правительство приняло во внимание данное решение американски властей. Кроме того, политик выразил благодарность США за продолжительное сотрудничество, передает ТАСС.

"Мы ценим сотрудничество с вооруженными силами США, которое развивалось на протяжении десятилетий", — заявил Маас.

Собеседник СМИ напомнил, что Берлин и Вашингтон являются партнерами в рамках трансатлантического альянса. По словам Мааса, в данном контексте поддержание отношений между странами становится очень сложным.