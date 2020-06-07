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8:01   7 Июня 2020
Политика

Немецкий министр Маас заявил о трудностях в отношениях между ФРГ и США

Немецкий министр Маас заявил о трудностях в отношениях между ФРГ и США

Отношения США с Федеративной Республикой Германии (ФРГ) на данный момент сопровождаются рядом трудностей в связи с заявлением Вашингтона о намерении вывести часть своих военных с немецкой территории, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

Дипломат в ходе беседы с журналистом газеты Bild am Sonntag отметил, что немецкое правительство приняло во внимание данное решение американски властей. Кроме того, политик выразил благодарность США за продолжительное сотрудничество, передает ТАСС

"Мы ценим сотрудничество с вооруженными силами США, которое развивалось на протяжении десятилетий", — заявил Маас. 

Собеседник СМИ напомнил, что Берлин и Вашингтон являются партнерами в рамках трансатлантического альянса. По словам Мааса, в данном контексте поддержание отношений между странами становится очень сложным. 

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #германия #мид фрг #хайко маас

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