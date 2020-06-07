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7:30   7 Июня 2020
Общество

Трамп назвал "прекрасной" работу правоохранителей во время массовых протестов в стране

Трамп назвал "прекрасной" работу правоохранителей во время массовых протестов в стране

Правоохранители выполнили "прекрасную" работу во время массовых протестов в США, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, заявил американский президент Дональд Трамп.

Глава Белого дома признался, что ожидал большего количества участников на акциях протеста в Вашингтоне. Информацией об этом он поделился на своей странице в социальной сети Twitter.

"Национальная гвардия, Секретная служба и полиция округа Колумбия выполнили прекрасную работу. Спасибо!" — подчеркнул Трамп.

Многотысячный митинг против расизма и полицейского насилия прошел в столице Соединенных Штатов в Вашингтоне в субботу, 6 июня. Он не перерос в беспорядки, как другие акции протеста.

Twitter удалил видеоролик Дональда Трампа, посвященный гибели афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает телеканал "360" со ссылкой на газету The Hill. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #трамп #вашингтон #акция протеста

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