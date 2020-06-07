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7:12   7 Июня 2020
Политика

Экс-глава Минюста Украины раскрыл обман Зеленского

Экс-глава Минюста Украины раскрыл обман Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не сдержал обещаний, которые давал украинцам во время своей предвыборной кампании. Соответствующее заявление сделала Елена Лукаш, которая ранее занимала должность министра юстиции Украины.

Лукаш отметила, что на обман Зеленского указывает его кадровая политика. До вступления на пост главы государства он обещал убрать чиновников из старой власти и назначать на их место новых людей. Однако, как считает Лукаш, он не сдержал своего слова. Об этом передает телеканал "360".

По словам бывшего министра, Зеленский в этом вопросе опирался на то, чтобы "выбирать из плохого худшее". В качестве примера она отметила, что в окружении президента остаются люди, связанные с его предшественником Петром Порошенко и американским финансистом Джорджем Соросом.

"Это не просто ущербная и бездарная политика, это обман избирателей. Нам обещали новые лица", — возмущена Лукаш.

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Автор: Борис Нестеров
#украина #обман #зеленский

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