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6:39   7 Июня 2020
Общество

Комаровский призвал вылечившихся от COVID-19 россиян все равно соблюдать меры безопасности

Комаровский призвал вылечившихся от COVID-19 россиян все равно соблюдать меры безопасности

Вылечившиеся от коронавируса люди все равно могут распространять коронавирус. Об этом заявил доктор и телеведущий Евгений Комаровский. Он призвал граждан соблюдать все необходимые меры предосторожности.

Человек, который уже выздоровел от коронавирусной инфекции, может "передавать" вирус другим людям через прикосновения и рукопожатия. Именно поэтому всем без исключения необходимо часто мыть руки и соблюдать дистанцию, объявил Комаровский. Поборовший COVID-19 россиянин не может "везде ходить и хвататься за все подряд", передает Федеральное агентство новостей.

"...вы все равно можете взяться за дверную ручку, получить "в руку" коронавирус, поздороваться с кем-то и заразить его", — предупреждает доктор.

Россияне смогут узнать наличие в организме антител после того, как лаборатории "немного разгрузятся", а наплыв пациентов схлынет. Тогда можно будет делать глобальные индивидуальные выводы, считает специалист.

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Автор: Яна Либерман
#коронавирус

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