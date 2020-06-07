Комаровский призвал вылечившихся от COVID-19 россиян все равно соблюдать меры безопасности

Вылечившиеся от коронавируса люди все равно могут распространять коронавирус. Об этом заявил доктор и телеведущий Евгений Комаровский. Он призвал граждан соблюдать все необходимые меры предосторожности.

Человек, который уже выздоровел от коронавирусной инфекции, может "передавать" вирус другим людям через прикосновения и рукопожатия. Именно поэтому всем без исключения необходимо часто мыть руки и соблюдать дистанцию, объявил Комаровский. Поборовший COVID-19 россиянин не может "везде ходить и хвататься за все подряд", передает Федеральное агентство новостей.

"...вы все равно можете взяться за дверную ручку, получить "в руку" коронавирус, поздороваться с кем-то и заразить его", — предупреждает доктор.

Россияне смогут узнать наличие в организме антител после того, как лаборатории "немного разгрузятся", а наплыв пациентов схлынет. Тогда можно будет делать глобальные индивидуальные выводы, считает специалист.