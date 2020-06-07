Новый фрегат-невидимка готов поступить на вооружение в российскую армию

Российский фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" готов к включению в боевой состав ВМФ России. Корабль успешно прошел все морские испытания, к концу июня на нем поднимут Андреевский флаг.

Фрегат создан по стелс-технологии, позволяющей ему оставаться невидимым. "Адмирал флота Касатонов" вернулся с испытаний и прибыл в "Северную верфь", где ему предстоит пройти ревизию, прежде чем считаться полноценным боевым кораблем на вооружении российской армии, передает Lenta.ru.

На Балтике были протестированы все проектные характеристики корабля, работа систем и вооружения. Военные поучаствовали в спасательных и эвакуационных операциях, экипаж отработал взаимодействие с подводными лодками и другими суднами. Фрегат создан для отражения подводных, водных и воздушных атак.