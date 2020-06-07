Бурлаков назвал главное преимущество поправок к Конституции, касающихся семьи

Поправки к Конституции РФ, связанные с институтом семьи, пойдут на благо общества. Об этом заявил спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков. Он отметил, что новый закон будет четко определять, что такое семья, и кто могут быть ее членами.

Поправки к Конституции исключат в России возможность введения таких понятий как "родитель 1" и "родитель 2". Бурлаков считает, что это изменение самое главное, потому что пойдет "на благо и во благо института семьи и детей", передает телеканал "360".

"У нас не будет родителя 1 и родителя 2. Это самое главное, что можно сказать. Мне приятно, что думают о семье", — поделился спортсмен.

Комплекс поправок, связанных с вопросом семьи, закрепит в Основном законе страны понятие семьи как союза мужчины и женщины. Кроме того, изменение "защитит семью, материнство, отцовство и детство". Первое июля признано единым днем всероссийского голосования.