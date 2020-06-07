Онищенко призвал к решительности в отношении снятия ограничительных мер

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что России нужно активнее выходить с карантина, так как промедление может стать губительным в большей степени для сферы культуры. По его мнению, все условия для этого есть.

Онищенко поддерживает выход России из карантина, передает РИА Новости. По его мнению, российской столице нужно решительнее отменять ограничительные меры и возобновлять прежний миропорядок. Парламентарий отметил, что москвичи понимают всю серьезность ситуации, а это ключевой фактор.

"Это надо взламывать! Надо заставлять людей профессионально работать и принимать решения", — заявил Онищенко в эфире НСН.

Ограничительные меры были введены в России на фоне распространения коронавирусной инфекции. Специалисты сообщают, что РФ преодолела сложный период и готова возвращать привычный миропорядок.