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Эспер продолжает пользоваться доверием Трампа даже после критических заявлений

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4:38   7 Июня 2020
Политика

Эспер продолжает пользоваться доверием Трампа даже после критических заявлений

Эспер продолжает пользоваться доверием Трампа даже после критических заявлений

Американский президент Дональд Трамп продолжает доверять главе Пентагона Марку Эсперу. Последний недавно публично раскритиковал решения проблемы массовых беспорядков в стране лидером США. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

Накануне Трамп заявил, что в случае обострения ситуации с протестами к локализации беспорядков будут привлечены американские военные. Идею главы Белого дома не поддержали и осудили как представители политической деятельности, так и общественности. Аналогичное мнение по этому поводу озвучил министр обороны США Марк Эспер.

"Министр Эспер сыграл важную роль в обеспечении безопасности улиц нашей страны и поддержании мира и уверенности американцев в безопасности", — объяснила Макинэни, передает CNN.

Массовые беспорядки на территории США были спровоцированы убийством афроамериканца Джорджа Флойда. Несколько недель назад сотрудник правоохранительных органов задержал мужчину, наступив ему коленом на горло. Вследствие превышения физических полномочий Флойд погиб. Мирные демонстранты выходят на улицы городов с призывом против расизма, тогда как радикальные протестующие продолжают грабить и уничтожать магазины.

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Автор: Яна Либерман
#дональд трамп #сша #протесты

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