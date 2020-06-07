Мадонна на костылях приняла участие в марше за права афроамериканцев в Лондоне

Акцию Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение") посетила певица Мадонна, несмотря на травму колена. Она прошла с демонстрантами часть пути в сопровождении телохранителей.

Шествие в память о погибшем афроамериканце Джордже Флойде от рук полицейского состоялось в Лондоне. Мадонна появилась в толпе без маски на лице, передает телеканал "360".

В апреле певица сдала тест, который выявил в ее организме наличие антител к коронавирусу. Звезда рассказала, что вместе с музыкантами из группы могла переболеть COVID-19 еще в январе. Звезда приняла вирус за обычный грипп.

Мадонна выложила на свою страницу в социальной сети Instagram видео, на котором ее сын-афроамериканец исполняет танец в память о Флойде. Его выступление также призвано обратить внимание на "все виды расизма и дискриминации, которые происходят ежедневно в Америке".